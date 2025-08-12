横浜ゴム<5101.T>が上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１兆２２００億円から１兆２３５０億円（前期比１２．８％増）へ、営業利益を１３２０億円から１４０５億円（同１７．９％増）へ、純利益を８１５億円から８８０億円（同１７．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５４円から６４円へ引き上げ年間配当予想を１１２円（前期９８円）としたことが好感されている。



上期において国内市販用タイヤの販売が大幅に伸長したほか、欧州市販用タイヤ（高付加価値品）の販売が好調に推移し、タイヤ事業の業績が想定を上回った。また、ＭＢ（マルチプル・ビジネス）も工業資材事業の海洋商品などが堅調に推移して業績が想定を上回って推移しており、これらが売上高・利益を押し上げる。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高５７９２億１００万円（前年同期比１０．３％増）、営業利益５４８億５８００万円（同２．５％減）、純利益３５５億３５００万円（同２３．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS