日ロジテムがＳ高、センター事業やアセット事業好調で第１四半期営業利益３．２倍

日本ロジテム<9060.T>がストップ高の４９９０円に買われている。８日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１７１億７９００万円（前年同期比８．６％増）、営業利益４億９５００万円（同３．２倍）、純利益３億７００万円（同５．１倍）と大幅増益で着地したことが好感されている。



前期に受託した物流センター業務が好調に推移しセンター事業が伸長したことに加えて、アセット事業で得意先の保管面積拡大や新規得意先の獲得により貨物保管量が増加し、既存拠点の倉庫稼働率が上昇したことなどが売上高を牽引した。また、作業効率の向上や料金改定の効果などにより収益性が改善したことなども寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高７０５億円（前期比６．８％増）、営業利益９億５０００万円（同２２．７％減）、純利益５億円（同８．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS