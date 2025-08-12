日本を代表する歌手・坂本九さん（１９８５年死去、享年４３）の命日を迎え、妻で女優の柏木由紀子（７７）が墓参りを報告した。

日航ジャンボ機墜落事故から４０年となる１２日のインスタグラムで「無事に、４０年目のお墓参りを家族そろってすませてきました」と娘たちや愛犬とのショットを投稿。

「４０年を機にたくさんの取材や出演もありました。ベスト盤にはスーパーバイザーとして関わらせていただきいつにも増して忙しい夏となりましたが どれも坂本九のそばにいられる時間のようで楽しく過ごさせていただきました」と振り返った。

「坂本九を知らない世代の方も多くなりましたが 坂本九をこれからの未来にも伝えるべく色々と企画していきますのでどうぞご期待ください。多くの方に支えらて、そして主人にもずっとずっと見守られて、４０年と言う長い年月を歩いて来れたのだなとしみじみ思う４０年目の夏です 感謝しかありません！」と思いをつづり、「この先の日々も大切に、主人の分も楽しんで、歩いて行きたいと思います。応援くださるみなさま 本当にありがとうございます 引き続き、よろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

この投稿には「お元気な姿。これからも頑張って活動してください」「九さんの歌と笑顔は素晴らしくて唯一無二だと思います」「九ちゃんの歌は永遠です」「九さんのぶんまで長生きして下さいね」などの声が届いている。