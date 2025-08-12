¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Éüµ¢¸å½é¤Î¼éÈ÷¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Ä¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£²Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¸å£¶ÀïÌÜ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï£´²óÌµ»à¤Î¾ìÌÌ¤À¡£¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç»ß¤á¡¢ÁÇÁá¤¯½¦¤¤¾å¤²¤ÆÁ÷µå¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡££µ²ó£±»à¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¤µ¤Ð¤¤Ç»°¥´¥í¤ò½èÍý¡££¶²óÌµ»à¤Ç¤Î¥´¥í¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î½é²ó£²»à°ìÎÝ¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÁáÀî¤¬Åê¤¸¤¿³°³ÑÄã¤á£±£´£²¥¥íÄ¾µå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³²ó£²»à¤Ç¤ÏÆóÈô¡¢£¶²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï»°¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡££³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£