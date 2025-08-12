◆米大リーグ エンゼルス７―４ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２６）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に先発。４回２／３を６安打６失点でＫＯされ、今季８敗目（１０勝）を喫した。６失点、６四死球は渡米後自己ワーストと本来の制球力が影を潜めた。球数９９球、防御率２・８４となり、リーグ１０位に後退した。

エンゼルスとの「フリーウェーシリーズ」は２年目で初登板。０―０の初回。１番・ネトに初球の９５・９マイル（約１５４・３キロ）直球を右中間席に運ばれ、先頭打者弾で先制を許した。１死走者なしで迎えた通算３９８本塁打の３番・トラウトとの注目の初対決では四球を与えると、１死一、二塁から５番・モンカダには初球のカーブを狙われ、右前適時打とされた。

４回は２奪三振でこの日初の３者凡退と立ち直ったかに見えたが、０―２の５回。先頭から連打と死球で無死満塁と再びピンチを招くと、トラウトと３度目の対戦では内角スプリットで詰まらせたが、右前への２点適時打となった。なおも１死一、三塁からモンカダの右前適時打、途中出場のカンペロの遊ゴロの間にこの回一挙４失点。レンヒーフォにこの日５つ目の四球を与えたところで投手交代が告げられた。

前回３日（同４日）の敵地・レイズ戦では「体感気温４０度」の悪条件の中、６回途中５安打無失点の“熱投”で渡米後初の１０勝に到達した。メジャーで日本人投手の２ケタ勝利は１８人目だった。１年目の昨季は６月から右肩痛で約３か月の離脱を経験した。今季は日程に余裕のある序盤は中６日、５月上旬からはオールスターブレイクを除いて中５日で先発してきたが、今回は中７日。疲労面などを考慮されたが、試合前の時点で今季は防御率１・６３と好投が続いていた敵地の試合で、この日は苦しい投球となった。

由伸は中７日での登板について「すごくいい休養になりましたし、マイナスに働いたことはなかったと思います」とし、「こちらから何か言ったわけではないですけど、何日か前にローテーションを変更するのは伝えられました」と影響を否定した。