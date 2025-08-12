BLACKPINK¥ê¥µ¡õºä¸ý·òÂÀÏº¤¬Ì¥¤»¤ë¡ÖDREAM¡×¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥àÍ½¹ð¼Ì¿¿¡ªÊú¤¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÍ½¹ð¼Ì¿¿¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ÎInstagram¤Ç¶¦Æ±Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①BLACKPINK¥ê¥µ¡ßºä¸ý·òÂÀÏº¤¬Êú¤¹ç¤¦¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È ②③¥ê¥µ¤Èºä¸ý¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è ④¥Ôー¥¹¡õ¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê16ËçÌÜ¡Ë
¢£BLACKPINK¥ê¥µ¡õºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¡È´¶Æ°Åª¤ÇÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡É¡ÖDREAM¡×¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«¤òÍ½¹ð
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡ÖAn emotional, beautiful story that will soon be yours.¡Ê¤Þ¤â¤Ê¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡¢´¶Æ°Åª¤ÇÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢LISA¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlter Ego¡Ù¡Ê2025Ç¯2·î28Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖDream¡×¤Î¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¡¢8·î14Æü12»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ°¦¤ª¤·¤²¤Ë¥ê¥µ¤òÊú¤´ó¤»¤ëºä¸ý¤È¡¢¤½¤Î¸ª¤Ë´é¤òËä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿»ëÀþ¤Ç¤½¤Ã¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¥ê¥µ¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖDREAM¡×¤Î¥í¥´¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÈËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Î·¯¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯2·î¡¢¡ØAlter Ego¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹»þ¤Ëºä¸ý¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ê¥µ¤ÏÅÙ¡¹ºä¸ý¤È¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤ò¡ÖDREAM¡×¤ÎBGM¤òÀßÄê¤·¤Æ¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖMV¡©¡×¡Ö²¿¤«¥³¥é¥Ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥µ¡ßºä¸ý·òÂÀÏº¥Þ¥¸¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ê¥µ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ëºä¸ý¤¯¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥ê¥µ¡¢ºä¸ý¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤«¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Öºä¸ý¤¯¤ó°ìµó¤ËÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤È¶½Ê³¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£