上白石萌音が自身のInstagramを更新し、ミュージカル『ナイツ・テイル -騎士物語-』アリーナライブのオフショットを披露した。

【写真】東京ガーデンシアターのステージの上で見事なV字バランスを披露する上白石萌音（2枚目）

■上白石萌音「平和や命について考えたこともとても大きかったです」

8月10日、東京ガーデンシアターで上演されたミュージカル『ナイツ・テイル -騎士物語-』アリーナライブが千秋楽を迎えた。

上白石は「ナイツ・テイル ARENA LIVE 全公演を終えました！」とコメント。続けて「７年のお付き合いになる歌や台詞が、突然真新しく聞こえる瞬間が何度も訪れました。戦後80年の夏に、再び剣交わる世界に身を置き、平和や命について考えたこともとても大きかったです」と本公演を振り返った。さらに「すばらしい演奏に耳と心を委ね、尊敬するみなさんを見つめ学び続けた時間を胸に、この先も精進します！」と意欲を示し、2枚の写真を披露した。

『ナイツ・テイル』のロゴが背中に入ったパーカーを着て、少し笑みを浮かべている横顔（1枚目）、そしてステージの上で見事なV字バランスを披露している姿（2枚目）を公開。手を後ろに伸ばしてうまくバランスを取っている。よく見ると、手には『ナイツ・テイル』のペンライトが。

SNSには「体幹がすごい！」「超かわいい！」「マネしてみたけど足が上がりません」といった声が寄せられている。

■パラモン役の井上芳雄との2ショット公開

また、上白石のマネージャー公式Xが更新され、共演した井上芳雄との2ショットを披露した。

「ナイツテイル ご来場いただきました皆様、誠に有難うございました！楽しかった夏の思い出として後世に語り継ぎましょう」というコメントと共に、複数枚の写真を公開。ノースリーブのグリーンの衣装を着た上白石が両手を挙げ、井上が力強くガッツポーズしている姿（1枚目）、上白石がピースして井上が手を振っている和やかな様子（2枚目）、「パラモン井上様」と書かれた頭部のような形の白いオブジェを持ったスマイル（3枚目）、両手でピースをしている笑顔あふれるショット（4枚目）を公開。

SNSには「フラヴィーナとパラモンのツーショットかわいい！」「パラモン様との可愛いくて素敵なオフショまでありがとうございます」といった声を見ることができる。