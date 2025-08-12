警察が高速道路工事現場で発生した３０代のミャンマー人感電事故に対する強制捜査に着手した。京畿（キョンギ）南部警察庁光明（クァンミョン）−ソウル高速道路工事現場事故捜査担当チームと雇用労働部城南（ソンナム）支庁は１２日午前９時から施工会社ポスコＥ＆Ｃ仁川松島（インチョン・ソンド）本社と事故現場事務所、下請け会社ＬＴサンボのソウル江南区（カンナムグ）事務室と現場事務所、管理会社キョンドンエンジニアリングの現場事務所などを家宅捜索している。事故発生から８日後、李在明（イ・ジェミョン）大統領の建設免許取消案検討指示から６日後だ。今回の家宅捜索には警察の捜査官４６人など約７０人が投入された。

これら機関は今回の家宅捜索で事故が発生した揚水機の施工と管理に関する書類、電子情報現場の安全管理計画書、有害危険防止計画書を確保する方針だ。ポスコＥ＆Ｃが相次ぐ産業災害ですべての現場の作業を中断し、緊急安全点検をした後に作業を再開して事故が発生しただけに、安全点検に関する資料も押収する予定だ。

警察は業務上過失致傷容疑でポスコＥ＆ＣとＬＴサンボの安全保健管理責任者２人を刑事立件した状態だ。労働部も産業安全保健法違反容疑で２人と法人を立件したという。

事故は４日午後１時３４分ごろ、光明市玉吉洞（オクギルドン）光明−ソウル高速道路第１工区延長工事現場で発生した。地下１８メートル地点にあるこの揚水機を点検していたミャンマー人Ａさんが感電と推定される事故で突然倒れた。Ａさんは心停止状態で病院に搬送されたが、現在、呼吸を回復している。しかしまだ意識は戻っていない状態だ。

下請け会社所属の勤労者Ａさんはこの現場で６カ月間ほど勤務していたという。事故の前日に降った雨で揚水機が作動しないため、工事現場の関係者とともに揚水機の方に下りた後に被害にあった。

現場周辺には揚水機のほかに電流が流れるような設備や道具はなかったことが確認された。この現場は揚水機にだけ別に電気を供給する分電盤が設置されていたが、Ａさんが感電事故にあった当時は電気遮断機は下りていない状態だった。分電盤には感電防止用の漏電遮断機も設置されていた。警察は漏電遮断機が正常稼働したか、事故当時にＡが安全装備をまともに備えていたか、安全教育をまともに受けたかなども調査している。

◆「呼吸はするが意識がない」

京畿道消防災難本部が共に民主党の権七勝（クォン・チルスン）議員室に提出した事故現場通報記録によると、最初の通報は事故発生の直後にあった。通報者は事故現場の住所を伝えながら「すぐに車を送ってほしい。働いている人が倒れた」と伝えた。１１９番側の要員が「どこをけがしたのか」と尋ねると、通報者は「どこかは分からず、突然意識を失った。呼吸をしていないようだ。心肺蘇生術をしている」と答えた。通報者はその後、救急状況管理士との電話で「（心肺蘇生術で）呼吸をしている。意識は戻っていない。急いで来てほしい」と要請した。救急状況管理士が「横にして呼吸しやすい姿勢にしえ、服など体を締めつけるところをなくしてほしい」と指示した後、「突然倒れたのか」と尋ねると、通報者は「自分たちも正確になぜ倒れたのか分からない」と答えた。

その後も事故現場では１１９要員から午後１時３５分と午後１時３９分の２回さらに電話がかかってきた。２回目の電話で通報者は「少し動くようだ。急いで来てほしい」と促した。３回目の電話では「目がわずかに開いていて、あくびをするように息をしている。目が半分ほど開いている」と伝えた。１１９要員が「目を合わせているといるのか」と尋ねると、通報者は「目は合わせていない」と説明した。

一方、事故発生の翌日の５日、ポスコＥ＆Ｃの鄭熙萊（チョン・ヒミン）社長は繰り返し発生する重大災害事故の責任を取って辞意を表明した。

李大統領は６日、ポスコＥ＆Ｃに対する建設免許取り消し、公共入札禁止など法律上可能な案をすべて確認して報告してほしいと指示した。