ドジャースの大谷翔平選手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。8回裏の第4打席に今季42号ソロアーチを放った。

■記者も絶賛「圧倒的なMVP」

大谷が古巣エンゼルスタジアムで100本目となる移籍後初アーチを放った。

試合は初回、先発の山本由伸投手がザック・ネト内野手に先頭打者本塁打を浴びると一気にエンゼルスペースに。7ー0まで点差を広げられるも、迎えた8回に大谷の一発が飛び出した。

1死走者なしで迎えた第4打席。大谷は相手3番手ショーン・アンダーソン投手が投じた6球目の内角カットボールを、すくいあげるようにフルスイング。打球は角度33度、速度100.0マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）で右翼スタンドへ飛び込む今季42号ソロとなった。

米メディア『ドジャー・ブルー』は公式Xで「アナハイムでの100本目のホームランだ」と、この一発が古巣エンゼルスタジアムでの記念すべき通算100本塁打目であることを報道。

また、『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者は自身のXで、「大谷翔平が今季42本号を元同僚らに対して放ち、3試合連続でホームランを記録した。彼は42本塁打、78打点、OPS1.013を記録している。そして、19イニングで防御率は2.37。彼は今年の圧倒的なMVPだ」と賛辞を贈った。



