スズキが真っ黒な新SUVを発表！ 「幻影“黒”仕様」設定、人気の「グランドヴィターラ」に！ NEXA10周年記念でインドに

マルチ・スズキ、NEXAブランド10周年記念でグランドヴィターラ PHANTOM BLAQ EDITIONを発表

マルチ・スズキ・インディア・リミテッド（MSIL）は2025年8月10日、プレミアムブランド「NEXA」の10周年を記念して、グランドヴィターラの特別仕様車「PHANTOM BLAQ エディション」を発表しました。

この限定モデルは、洗練された大人の魅力を追求するドライバーに向けて開発された特別なSUVです。

「グランドヴィターラ」に「PHANTOM BLAQ EDITION」設定

グランドヴィターラ PHANTOM BLAQ エディションは、NEXAのフラッグシップSUVとして、既存モデルの優れた性能とプレミアムスタイリングをベースに開発されました。

最大の特徴は、専用のマットブラックカラーラップが施された外観で、力強さと優雅さを巧みに融合させた独特の存在感を放ちます。

エクステリアの最大の魅力は、専用のマットブラック仕上げです。

この洗練されたカラーリングは、控えめながらも印象的な存在感を演出し、洗練された大人のスタイルを求める顧客のニーズに応えます。

マットブラックの外装は、従来の光沢仕上げとは一線を画す独特の質感を持ち、上品で落ち着いた印象を与えます。

インテリアは、標準のグランドヴィターラのプレミアムオールブラック仕様を継承しています。

パンチング加工が施されたフェイクレザーのシートには、シャンパンゴールドのアクセントが配されており、高級感あふれる室内空間を演出。

パノラミックサンルーフにより開放的で広々とした室内環境を実現し、ベンチレーション機能付きフロントシートがさらなる快適性を提供します。

インフォテインメントシステムには22.86 cm（9インチ）のSmartPlay Pro+が搭載され、ワイヤレスAndroid AutoとApple CarPlayに対応。

プレミアムなClarionサウンドシステムにより、上質な音響体験を楽しむことができます。

また、360度ビューカメラやヘッドアップディスプレイ（HUD）、ワイヤレス充電ドックなど、利便性と安全性を高める機能も充実。

さらに、Suzuki Connectによるリモートアクセス機能により、現代的なコネクテッドカー体験を提供します。

安全性については、NEXA Safety Shieldという包括的な先進安全機能スイートを標準装備。

これには6つのエアバッグ、エレクトロニック・スタビリティ・プログラム（ESP）、電子ブレーキ力配分機能付きABS、ヒルホールドコントロール、リバースパーキングセンサー、リマインダー付き3点式シートベルトなどが含まれ、全方位的な安全性を確保しています。

なおPHANTOM BLAQ エディションは、ストロングハイブリッドシステムを搭載しています。

マルチ・スズキのマーケティング&セールス担当シニアエグゼクティブオフィサーであるパルト・バナージー氏は、次のように話しています。

「NEXAの10周年を祝う中で、グランドヴィターラ PHANTOM BLAQ エディションは、特別に企画されたイノベーションでお客様にインスピレーションを与えるという当社の継続的なコミットメントを反映しています。

この限定エディションは贅沢の本質を捉えており、優れた性能を発揮するだけでなく、洗練されたライフスタイルを送るお客様に完璧に調和するSUVを提供します」

グランドヴィターラは、デビュー以来わずか32か月で30万台の販売を達成し、インドのミッドサイズSUVセグメントで新たなベンチマークを確立しました。

この特別仕様車PHANTOM BLAQ エディションの登場により、グランドヴィターラの魅力はさらに高まることでしょう。