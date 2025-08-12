『しあわせな結婚』『大追跡』テレ朝2作が夏ドラマ初回注目度トップ2占める コア1位は『愛の、がっこう。』
●嵐主演作がコア視聴層から高い評価
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7月にスタートした夏ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、人気の傾向を分析した。
『しあわせな結婚』に出演する阿部サダヲ(左)と松たか子 撮影:宮田浩史
○TBS・フジドラマはコア視聴層で健闘
個人全体のランキングは、『しあわせな結婚』が69.74％、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』が69.72％の注目度を獲得し、1位・2位にランクイン。いずれもテレビ朝日系列の作品で、男女問わず幅広い層から支持を集め、世帯視聴率(※REVISIO調べ)も比較的高い水準となっている。
一方、コア視聴層(13〜49歳)からの注目度に着目すると、TBSやフジテレビのドラマも健闘しており、放送局ごとの強みが見える結果となった。
今クールは嵐のメンバーが主演を務めるドラマが3本あり、話題を集めている。初回放送時点では、2位にランクインした相葉雅紀主演の『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』が優勢という結果になったが、松本潤主演の『19番目のカルテ』(TBS)、櫻井翔主演の『放送局占拠』(日本テレビ)もコア視聴層から特に高い評価を得ており、今後の順位上昇に期待がかかる。
夏ドラマ初回注目度ランキング
○阿部サダヲ×松たか子×大石静への期待感
1位の『しあわせな結婚』は「妻の秘密を知ったとき、夫は妻を愛し続けることができるのか?」という問いを軸に、夫婦の愛のあり方に迫るマリッジ・サスペンス。幸せの象徴のように思われる「結婚」を描きつつ、幸せの裏に潜む不穏な気配を丁寧に織り込んだ構成が、多くの視聴者の視線をくぎづけにした。
主演を務めるのは阿部サダヲと松たか子という実力派俳優コンビ。さらに脚本を担当するのは、これまで数々の名作を生み出してきたラブストーリーの名手・大石静氏。初回放送前から“この3人のタッグなら間違いない”という期待感が高く、その予想を裏切らない初回放送となった。放送後は男女ともに幅広い層から支持を集め、女性の注目度は1位、男性の注目度は2位という結果に。コア視聴層の注目度も高く、前評判通りの好スタートを切ったといえそうだ。
物語は、お茶の間で人気のスター弁護士・原田幸太郎(阿部)が、テレビ番組出演中に倒れるところから始まる。病院に搬送されて一命を取りとめるものの、見舞いに訪れる家族は誰もおらず、幸太郎は深い孤独を感じる。そんな中、入院先で美術教師の鈴木ネルラ(松)と運命的な出会いを果たし、退院と同時に電撃結婚。ネルラの父・叔父・弟がそれぞれの階に住むマンションで新婚生活を始めるが、次第に彼女の「秘密」が見え隠れするように……。
阿部サダヲは、敏腕でありながらもどこか抜けた人間味を持つ幸太郎を軽妙かつ繊細に演じ、抜群の安定感を見せつけた。一方の松たか子演じるネルラは、どこか浮世離れした変わり者で、何を考えているのかつかめないミステリアスなキャラクター。その存在感が物語全体に深みと緊張感を与えている。また、ネルラの家族として登場する父・寛(段田安則)、弟・レオ(板垣李光人)、叔父・考(岡部たかし)といった面々も、いずれも一癖ありそうな人物ばかり。彼らが今後どのようにストーリーに絡んでくるのか、視聴者の想像をかき立てる。
そしてドラマ終盤では、ネルラが過去にある“事件”に関わっていたことが明かされるという衝撃的な展開が。彼女は本当に事件に関与していたのか。真実が明らかになったとき、幸太郎は彼女への愛を貫けるのか――視聴者の心を揺さぶる問いが、物語の中でじわじわと浮かび上がっていく。
『しあわせな結婚』は、サスペンスのスリルとラブストーリーの切なさが絶妙に絡み合い、深みのある人間ドラマとして完成度の高い仕上がりを見せている。主演2人の演技力、個性豊かな脇役陣、そして大石静氏による緻密で情感豊かな脚本。これらすべてが見事にかみ合い、「質の高いドラマ」という評価を確立した。
今後、ネルラの秘密が明らかになるにつれ、2人の夫婦関係がどのように変化していくのか――“究極の夫婦愛”を描く本作から、目が離せない。
●数々の人気シリーズ枠に視聴者の高い信頼度
『しあわせな結婚』と惜しくも0.02ポイント差で2位となったのが、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。本作品が放送されているテレ朝水曜21時枠は、長年にわたり『相棒』『特捜9』『刑事7人』『科捜研の女』など、根強い人気を誇る刑事ドラマシリーズが放送されてきた。この枠で完全新作が登場するのは約9年ぶり。長年人気シリーズが放送されてきた枠だけに、視聴者の信頼度が高く、新作であっても自然と注目が集まりやすかったのかもしれない。
作品の舞台となるのは、「警視庁捜査支援分析センター」通称SSBCという架空の部署。SSBCは現場での張り込みや聞き込みではなく、防犯カメラ映像の解析、スマホ・PCのデータ分析など、テクノロジーを駆使した“情報捜査”を専門としている。まさに今の時代性を反映した、リアリティと新鮮味を兼ね備えた設定が、多くの視聴者の興味を惹きつけた。
物語は、キャリア官僚であり、内閣官房長官・久世俊介の甥でもある名波凛太郎(相葉)が、SSBCに配属されるところから始まる。第1話では、ベンチャー企業の社長が何者かに刺殺されるという事件が発生。SSBCの技術を駆使したデータ解析によって、見事真犯人にたどり着く……というストーリーが描かれた。
この「分析・解析」という新しい視点で事件を解決していく展開こそ、本作の大きな見どころ。デジタルの力で真相を突き止めていくスピード感は、まさに現代的で痛快。さらに、これまでSSBCを見下していた捜査一課を、名波が自身の立場を駆使して出し抜く場面もあり、視聴者にとっては爽快感のある展開が続いた。
主演の相葉は、知的でありながら人間味のある名波を好演。エリート官僚らしい落ち着きの中に謎めいた一面も垣間見え、今後の人物像の深掘りにも期待が寄せられている。「なぜキャリア組の名波がSSBCに配属されたのか?」という伏線も第1話で提示されており、その背景にある目的も今後の大きな見どころのひとつとなるだろう。
今後も、SSBCがどんな難事件を解析し、名波がどのような行動をとるのか――見逃せない展開が続きそうだ。
○“静かな熱演”が心に深く残る
3位にランクインしたのは中山七里氏の小説を原作とするドラマ『能面検事』(テレビ東京)。視聴率(※REVISIO調べ)こそ3.4％と控えめな数字ではあったが、個人全体注目度67.1％と、視聴質という観点では確かな存在感を示した。
本作品の主人公は、大阪地検のエース検事・不破俊太郎(上川隆也)。感情を一切表に出さず、まるで“能面”のように無表情な彼は、周囲からは変わり者と見られている。そんな不破とバディを組むのが、新人検察事務官の惣領美晴(吉谷彩子)。正反対の2人がぶつかり合いながらも事件の真相を掘り下げていく、いわば“凸凹コンビ”のリーガルミステリーだ。
本作では、事件そのものの謎解き以上に、その裏にある人間模様が丁寧に描かれている。第1話で焦点が当てられたのは、加害者家族の苦悩。真相がどうであれ、一度逮捕された人間とその家族は、世間から一方的に「犯人」と決めつけられ、冷たい視線を浴び、孤立してしまう現実。さらに、前科があることで社会から偏見の目で見られ、やり直すチャンスすら奪われる――そんな日本社会が抱える根深い問題にも切り込んでいる。
視聴者が目を離せなくなったのは、不破というキャラクターの独特な存在感によるところも大きいだろう。無表情ゆえに、彼が何を考えているのか、次に何をするのかが読めず、ドラマの展開自体に予測不可能な緊張感が生まれていた。しかしその“能面”の奥には、正義に対する強い信念がにじんでおり、それが視聴者にじわじわと伝わってくる構造になっている。
放送後のSNSでは、「上川さんがハマり役すぎる」「無表情なのに、思いが伝わってくるのがすごい」といった絶賛の声が多数見られた。これまで数多くの役を演じてきた上川だからこそできる、表情に頼らない“静かな熱演”が、多くの視聴者の心に深く残ったのだろう。
番組公式サイトによると、物語全体を通して警察組織の隠蔽体質や検察組織の官僚体質を暴いていくという展開が予告されている。冷静沈着で忖度が一切ない不破ならではの方法で、どのように司法権力の本質に切り込んでいくのか――今後の展開に期待が高まる。
派手なアクションや大どんでん返しに頼るのではなく、静かに、しかし確実に心に染み入る本作品。今後も高い視聴質を維持できるのか、注目度の数値にも注目したいところだ。
●ラウールの立ち居振る舞い、視線、セリフに反応
コア視聴層(13〜49歳)の注目度で1位を獲得したのは、フジテレビ『愛の、がっこう。』。木村文乃演じる真面目な高校教師と、ラウール演じるホストの禁断の愛を描くラブストーリーだ。
この作品が若い世代から支持された理由は、やはり人気アイドルグループ・Snow Manのメンバーであるラウールが出演していることが大きいだろう。ラウールが演じているのは、赤いスーツを華やかに着こなす歌舞伎町のホスト。普段のアイドルとしての振る舞いとはまた少し違う、挑発的で妖艶な仕草に多くの視聴者がくぎづけになったのではないだろうか。実際、SNSでは、ラウールさんの立ち居振る舞いや視線、セリフのひと言ひと言に反応する投稿が多く見られ、彼の演技に魅了された様子がうかがえた。
また、教師とホストという、まったく異なる世界に生きる2人の“禁断の愛”というテーマも、刺激的かつドラマチックで、若い世代の心を強く引きつけたと考えられる。
○松本潤の新たな魅力を印象付ける
同じくアイドルの主演作としては、TBS『19番目のカルテ』も見逃せない。7月13日に放送された第1話は、世帯視聴率(※REVISIO調べ)9.7％を記録。2位に3ポイント以上の大差をつけて首位に立った。
原作は富士屋カツヒト氏の同名漫画で、医療の最前線を描きながらも、人間味あふれるヒューマンドラマとして丁寧に構成されている。
主人公・徳重晃を演じるのは、嵐の松本潤。アイドルとしての華やかさを封印し、飾らない純朴な総合診療医を好演している。患者一人ひとりに真摯(しんし)に向き合い、病状だけでなく心にも寄り添う医師役で、視聴者に新たな魅力を印象づけた。
医療ドラマながらも重苦しい雰囲気はなく、心温まる穏やかなストーリーが、幅広い層に受け入れられた理由といえそうだ。
さらに、小芝風花、新田真剣佑、木村佳乃、生瀬勝久といった実力派キャストの存在も、安心感と物語への期待感を高めている。今後の展開次第では、さらに視聴率・注目度ともに上昇していくことが予想される、今期注目の一本だ。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
