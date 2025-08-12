ZEROBASEONE、新AL『NEVER SAY NEVER』トラックリスト公開！多彩なジャンルの全10曲に期待高まる

ZEROBASEONEが、1stフルアルバムのトラックリストを公開し、カムバックへの熱気を高めた。

ZEROBASEONEは、8月12日午前0時に公式SNSを通じて1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のトラックリストを公開した。

公開されたトラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲『ICONIK』をはじめ、『SLAM DUNK』『Lovesick Game』『Goosebumps』『Dumb』『NOW OR NEVER (Korean ver.)』『EXTRA』『Long Way Back』『Star Eyes』『I Know U Know』の全10曲が収録される。

タイトル曲『ICONIK』は、ZEROBASEONEが歩んできた輝かしい音楽の旅路を象徴する楽曲で、彼らのアーティストとしての魅力とアイデンティティが鮮明に表れる。わずかな瞬間も目を離せないほどの強烈な存在感と、「僕たちはアイコニックな存在になる」というメッセージに、さらなる高みを目指す9人の意志を込めた。

（写真＝WAKEONE）

『NEVER SAY NEVER』には、K-POPを代表するアーティストたちと数多くの作品を手がけてきた“ヒットメーカー”KENZIEをはじめ、韓国国内外の実力派作家陣が参加し、完成度を高めた。特にKENZIEは今回、全3曲の制作に携わり、ZEROBASEONEの音楽的カラーをさらに強固なものにしている。

また、収録曲『NOW OR NEVER (Korean ver.)』は、日本1stEP『PREZENT』のタイトル曲を韓国語で歌唱したバージョンで、原曲のメッセージを発展させた“パート2”にあたる位置付けとなっている。

『Never Say Never』は、ZEROBASEONEが初めてリリースするフルアルバムで、「ZEROSE」（ファンダム名）と共に積み上げてきた音楽の歩みの中で、最も輝く瞬間を収めた作品だ。平凡な日常の中でも特別な何かを夢見る人々に向けて、「諦めなければ“不可能はない（NEVER SAY NEVER）”」というエールを届ける。

ZEROBASEONEはデビュー以来、5作連続でミリオンセラーを達成し、カムバックのたびに米ビルボードやオリコンなど世界の主要音楽チャートを席巻。“グローバル・トップティア”として、世界規模で存在感を高め続けている。広がりを見せた音楽的スペクトラムの中、全10曲の多彩なジャンルで披露される彼らの成長に注目が集まっている。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、9月1日午後6時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONEとは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE（ZB1）」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。