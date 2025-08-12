ATHLETA、デニムブランド『DENHAM』と共同プロデュースの 新ブランド立ち上げ！まずは“2レーベル”で展開

ブラジル発祥のフットボールブランド『ATHLETA（アスレタ）』とオランダ発のデニムブランド『DENHAM（デンハム）』は、2021年より開始したコラボレーションを通じて、両社のアイデンティティを発信してきた。

そんな彼らが8日、「SPORTS WELL-BEING」をコンセプトに両社がプロデュースする新たなブランド『ATHLETADENHAM』を立ち上げた。

両社は、心身ともに健康で、社会的に充実した状態であることを表現する概念『WELL-BEING（ウェルビーイング）』を提唱。健康的な生活や充実した人生を実現するためにスポーツが密接に関連していると考えている中で、あらためて手を組んだ形となる。

「スポーツを通して得られる情動（emotion）と共感（empathy）は人と人とのつながりを深め、多様性を理解し、自己実現と成長へとつながります。そして、ウェルビーイングの実現につながると信じています」

ATHLETADENHAMは、そのような人々のサプライヤーでありたいと願っているという。

【取扱い店舗】

ATHLETADENHAM公式オンラインショップ

【SHOWROOM】

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-22 ATHLETA原宿内

営業時間 12:00〜18:00（水曜定休）

※商品展示のみ。購入はオンラインショップから。

A LABELとF LABELを展開！

ATHLETIC LABEL（A LABEL）では、タウンユースのライフアクティブウェアとして、日常生活の中でのランニング、ウォーキング、ジムへ通う移動着や家の中でのリラックスウェアとして活用できるアイテム。

FOOTBALL LABEL（F LABEL）は、ATHLETAのフットボールフィロソフィが詰まった機能的なアイテムを提案していくそう。

今後、新たなカテゴリーのレーベルも展開を予定しているとのこと。そちらも楽しみにしたい。