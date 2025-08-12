トキエアと東日本高速道路（NEXCO東日本）は、ドラ割「トキエアセットプラン」の販売を10月1日から拡充する。

通常のドラ割と比べて割引率の高いプラン。「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」「新潟観光ドライブパス×トキエアセットプラン」の2種類を販売している。いずれも3連休・お盆・年末年始など利用除外日あり。

北海道内の高速道路全線が乗り放題となる「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×トキエアセットプラン」の利用日数を拡大する。現在は連続する4日間用のみ発売しているが、同日以降は最大8日間用まで発売する。普通車の価格は、4日間が7,700円、5日間が9,600円、6日間が11,600円、7日間が13,500円、8日間が15,400円。軽自動車等用も用意している。

5〜8日間用の販売期間は7月31日から2026年3月31日まで、利用期間は10月1日から2026年3月30日利用開始分まで。2026年度も同様のプランの発売を予定しており、決定し次第公表する。

公式ウェブサイトから航空券を予約・購入後、送付されメールで案内する専用ウェブサイトから購入できる。