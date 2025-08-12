ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１１日（日本時間１２日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８回に３試合連続本塁打となる４２号を放ち、３打数１安打１打点だった。打率２割８分４厘。チームは４―７で敗れ、地区２位パドレスと１ゲーム差になった。

大差を付けられた一方的な展開で４打席目に意地を見せた。３番手の右腕Ｓ・アンダーソンのフルカウントからの６球目、内角低めの８９・５マイル（約１４４キロ）のカットボールを豪快にすくい上げた。角度３３度、打球速度１００マイル（約１６０・９キロ）で高々と上がると右中間席に着弾した。３試合連続の４２号は飛距離３８９フィート（約１１８・６メートル）だった。

これには古巣のファンも大歓声。まるで本拠地のようだった。エンゼル・スタジアムでは通算１００本目の本塁打。試合前に４２号を放っていたフィリーズのシュワバーに並んだ。これで８月は１０試合連続安打とした。

昨年も同じ８月１１日時点でブレーブスのオズナと３５号で並んでいたが、翌１２日に大谷が３６号を放ち、リードするとその後、並ばれることはなく一気に突き放し、最終的には１５本差の圧勝だった。今年は最後までもつれそうな予感だ。

初回先頭、「ショウヘイ・オオタニ」とコールされると大歓声が上がった。初対決の右腕ソリアーノのカウント３―１からの５球目、内角の９８・７マイル（約１５８・８キロ）のシンカーを強打するも打球速度１００・１マイル（約１６１・１キロ）の二ゴロに倒れた。

０―２の３回二死無走者はフルカウントからの６球目、内角ヒザ元に落ちる８６・９マイル（約１３９・９キロ）のナックルカーブにバットは空を切った。

０―６の６回先頭はストレートの四球。先頭打者としては初の出塁だっが、一死後、フリーマンが二ゴロ併殺打に倒れた。

大谷の一発の直後、マンシーが１７号３ランを放ち、３点差としたが９回は守護神ジャンセンに三者凡退。

いよいよ宿敵パドレスとは１ゲーム差。１５日（同１６日）から本拠地での３連戦が待っている。勝負を決めるのはやはり大谷のバットだろう。期待するしかない。