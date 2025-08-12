「エンゼルス７−４ドジャース」（１１日、アナハイム）

ドジャースは終盤の追い上げが及ばず敗れた。

先発の山本由伸投手は４回２／３を６安打、メジャー自己ワースト６失点ＫＯ。与四死球６もメジャー自己ワーストの乱調で、８敗目（１０勝）を喫した。

山本は初回先頭のネトに初球を先頭打者被弾。１死後に２四球とピンチを招き、この回２点を先制された。

その後は立ち直ったかに見えたが、五回には２四死球に４安打を集中されてさらに４点を奪われ、ＫＯされた。

前戦３日のレイズ戦で六回途中、無四球無失点の好投でメジャー２年目で初の２桁１０勝。万全を期すために中７日でこの日の降板を迎えたが、球審の不安定な判定にも泣かされた形となった。

序盤、自分のペースで投げられなかった原因を問われた山本は「立ち上がりはいつも通り意識して入ったが、先頭からホームランを打たれて四球も出してしまった。回を追うごとにリズムをつかみかけたがうまくいかなかった」とし、「調子自体は試合前から悪かったわけではない。最後、リズムをつかみきる前に失点を重ねてしまった」と話した。

中７日の間隔が不調の原因になったかと問われ「いや、そこはすごくいい休養になった。マイナスに働いたことはなかった」と否定した。