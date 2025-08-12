ステージでパフォーマンスを披露するテイラー・スウィフト＝２０２３年３月、米アリゾナ州グレンデール/Kevin Winter/Getty Images/TAS Rights Mana

（ＣＮＮ）米人気歌手のテイラー・スウィフトは１２日、通算１２作目となるオリジナルアルバム「Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ ａ Ｓｈｏｗｇｉｒｌ」を発表した。

グラミー賞受賞経験を持つスウィフトのサプライズ発表は、公式サイトに設置されたカウントダウン時計が米東部時間午前０時１２分に進むなか行われた。

インスタグラムに投稿された動画では、スウィフトが、米プロフットボールＮＦＬ選手のトラビス・ケルシーが兄ジェーソンと共に司会を務めるポッドキャスト番組「ニューハイツ」に出演する様子の一部が紹介された。

動画のなかでスウィフトはブリーフケースを取り出し、オレンジ色で「ＴＳ」と記されたケースを開けながら「これが私の新しいアルバムです」と語った。

アルバムの発売日や詳細は明らかにされていない。

ファンは詳細については、同番組が米東部時間１３日午後７時に配信されるのを待たなければならない。

スウィフトが新作アルバムを発表するのは、昨年１２月に記録的な興行成績を収めた世界公演「ジ・エラズ・ツアー」を終えて以降で初めて。公式サイトでは、アナログレコード、カセットテープ、ＣＤの形態で予約注文を受け付けている。