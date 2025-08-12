3人家族の玄関、“4足目の持ち主”に11万いいね「呼び捨てがおもろい」「並べててかわいい」【ママリ】

玄関に並んだ極小サイズの靴、持ち主は…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子どもを育てていると、子どものお気に入りのお人形やおもちゃが、家族のようになることがありますよね。そうなると、子どもは知らず知らず、人間と同じような接し方をすることもあるようです。





子どもに「家族認定」をされたおもちゃは、人型のおもちゃでなくても、おふとんをかけて一緒に寝ることだってあります。今回の投稿者・めいむー 4y＋2y🦪🦪さんのお家では、玄関にとっても小さな靴が、家族の靴と同じように並んだのだそう。2歳の次女の靴よりもずっと小さいその靴とは…？

©ahaha_no_hataro

右上から時計回りに夫・次女・長女・メル

お家の玄関に並んだのは「メル」という名のお人形の靴。おそらくあの有名なお人形ではないでしょうか…？



この投稿には「メルって呼び捨てがオモロイです😂😂」「ちゃんと並べててかわいい🩷」「うちもメル呼びで同じ方居てうれしくなりコメントしちゃいました(笑)」などのリプライがついていました。



一緒にお出かけをした後なのか、一緒に遊んだ後なのかは分かりませんが、家族の靴と一緒に並ぶ小さな靴がかわいらしいですね。メルちゃんもこんなふうに家族として接っしてもらっていたら、きっと幸せを感じているでしょう。



心がほっこりするかわいい投稿でした。

0歳赤ちゃん、あまりにもアニメチックな寝ぐせ

赤ちゃんの寝ぐせは、かわいらしいですよね。だんだん髪が伸びてくると、寝ぐせもわかりやすくなるものです。投稿者・うーさん🦖7mさんの息子さんも、だいぶ髪の毛が伸びてきたようですが？

©SakeLove_0403

生まれつき薄毛でやっと全体が伸びてきたけど、元々サイドの毛だけ長いからそこに寝癖がつく😂😂

成長とともにだいぶ伸びてきた髪の毛。うーさん🦖7mさんのお子さんも、はっきりと寝ぐせが分かるようになりましたが、まさかの癖のつき方に！



少し長い部分だけにきれいについた寝ぐせに「癒される」「左右対称がすごい」「アニメのよう」と大絶賛のリプライが寄せられていました。



独特の寝ぐせに、朝がくるのが楽しみになりそうですね。かわいすぎる寝ぐせにほっこり癒やされる投稿でした。

赤ちゃんのむっちりおててに指輪

赤ちゃんの小さくて丸みのある手は、本当にかわいいですよね。ちみ☺︎さんが投稿していたのは、折り紙で作った指輪を、娘さんがつけている画像。



指輪のクオリティーも素晴らしいのですが、指輪をつけるかわいい手にも釘付けになってしまう、ほほえましい写真です。

©︎omochi3183

折り紙の指輪喜んでくれた💍

手がむちむち🖐️

折り紙の指輪はしっかりとした作りで、一見おもちゃの指輪かと勘違いしてしまうほど。こんなにキラキラ光る指輪をママが作ってくれたら娘さんはうれしかったでしょうし、ぷくっとした指や手によく似合っています。



この投稿に「え！これ折り紙なんですか！」「ハイクオリティー！」という声のほか、「おててがかわいい」「手の甲のくぼみがたまらん」「ちょっとだけ見える手首のむちっと感も、きれいに短く切ってもらったつめもぜんぶすてき」など、赤ちゃんの手にくぎ付けになった方の声も寄せられていました。



手だけの写真でも、あとから見直したらとても懐かしい記念になるでしょうね。折り紙が好きな方はぜひ、お子さんに作ってみてはいかがでしょうか。

