友達と好きな人がかぶってた！しこりを残さないための心得９パターン
友情と恋愛どちらをとるか…友達と同じ人を好きになることは、答えの出にくい悩ましい問題です。では、似たような経験をした女性はどのように決断してきたのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の既婚女性393名に聞いたアンケートを参考に「『友達と好きな人がかぶってた！』と気づいたとき、しこりを残さないための心得」をご紹介します。
【１】友達ととことん話し合って結論を出す
「お互い納得いくまで話します」（20代女性）など、二人にどのような選択肢があって何を選ぶか、しっかり話し合う女性もいるようです。二人の意見が食い違っても、何も言わないよりはモヤモヤせずに済みそうです。
【２】お互いに情報を交換し合い、協力しながらアプローチを続ける
「相手がうまくいっても応援できると思う」（20代女性）など、同じ目標に向かって友達と力を合わせるというパターンもあるようです。結果はどうあれ、それまでの過程を共有できれば現実を受け入れやすいのかもしれません。
【３】友達と一緒に恋心を心の中にしまっておく
「お互いにあきらめたら、恨みようがない」（20代女性）など、友達と話しあった上、一緒に恋を捨てるという道を選んだ女性もいるようです。ただし、ふと後悔の気持ちがよぎると、つい友達のせいにしてしまうことがあるかもしれません。お互いに本当にそれでいいのか、きちんと確認しておくことも大切でしょう。
【４】友達の気持ちに気づいていないふりをし続ける
「いちいち言わなくても」（20代女性）など、あえて問題を表面化させず、恋を続ける女性もいるようです。ただし、うそがばれたり、聞かれたことにとぼけたりすると友達の信頼をなくす可能性が高いので、問題が話題に上がったら素直に打ち明けたほうがよさそうです。
【５】二人で同時期にアタックして、お互いすっきりする
「面倒だからスパッと答えを出したい」（20代女性）など、悩むくらいだったらフェアな状態でハッキリさせたいという女性もいるようです。とはいえ、男性の気持ちを無視して答えを急ぎすぎると、結局自己満足になって恋が成就しない可能性も高まりそうです。お互いにちゃんとアピールする期間を設けるべきかもしれません。
【６】好きな人とも友達ともいったん距離を置いてみる
「冷静に自分の気持ちと向き合えます」（20代女性）など、悩みの種である人から離れてみることで、「本気で好きなのかな？」と客観的に自分を見ることができるようです。ただし、急に友達によそよそしく振る舞うと友情に影響を与えることもあるので、距離のとり方には注意しましょう。
【７】どちらの恋が成就しても、恨みっこなしと約束する
「お互い気が楽になるはず」（20代女性）など、友達と二人の恋についてあらかじめ決めごとをしておけば、不安がやわらぐこともあるようです。ただし、「必ず報告する」「二人一緒のときは○○しない」などとあまり細かくルールを設けると、友人関係が窮屈になる恐れもあるでしょう。
【８】友達にはっきり気持ちを伝えて、堂々と行動する
「コソコソ出し抜くとしこりが残るから」（20代女性）など、自分の気持ちをきちんと打ち明ければ、ライバルとして友達と清々しく競争できることもあるようです。二人ともできることはやったと思えれば、「あのとき私が告白していれば…」といった思いを引きずることもなさそうです。
【９】自分から身を引き、恋をあきらめる
「友達は一生ものなので」（20代女性）など、友情を壊さないために好きな人への思いを捨てるという女性は多いようです。特に「いいな」と好感を持ったくらいの段階なら、早めに退却を決めることで気持ちも切り替えやすくなるでしょう。
「友達にうそをついて出し抜く」といった行動さえしなければ、友達との間にしこりを残すことはないのかもしれません。あとは自分が納得するために、友達に打ち明けたり、距離を置いてみたりと、自分に合った方法を選ぶことが大切でしょう。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年３月20日（水）から３月26日（火）まで
対象：合計393名（20代、30代の既婚女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
