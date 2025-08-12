12日放送『ちゃちゃ入れマンデー』（C）カンテレ

写真拡大

　カンテレ『ちゃちゃ入れマンデー』（毎週火曜　後7：00　※関西ローカル）の東野幸治、山本浩之、メッセンジャー・黒田有が、きょう12日放送でスタジオを飛び出し、大阪・関西万博を訪れる。ますだおかだ・岡田圭右も加わったおじさん4人衆で人気のパビリオンを体験する。

【写真】万博でワチャワチャ　東野・ヤマヒロ・黒田・岡田

　大屋根リングの上で、東野が「みなさん、万博を楽しんでますか〜？」と呼びかけると、集まった来場者たちから「イェーイ！」。

　機動戦士ガンダムのパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」では、東野が「我々は“世代”やから、ここはどうしても行きたいねん！」と目を輝かせ、等身大ガンダム像に「これや！」「かっこええな〜」と大興奮。館内では、岡田が岡田は「わお！」「でた、でた〜！」と声をあげる。

　ガンダムパビリオンを出て「いやー、よかった！」と余韻に浸る4人は、さらにに人気の住友館も見学。ランタンを片手に不思議な森を進んで、黒田も「平和でええわ〜」とほっこりする。