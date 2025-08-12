お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が11日放送のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜深夜0・15）に出演。お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）を激怒させたエピソードを明かした。

「クロちゃんを知ろう」という企画で、「クロちゃんが思う人生で一番の失敗」をクイズ形式で出題。プライベートで交流があるという元AKB48でタレントの福留光帆が答え合わせ役を担い、「結婚式でベロベロに酔っ払って濱口さんにキレられた」というエピソードを明かした。

これにクロちゃんは「オキャディーさんの結婚式でベロベロに酔っ払って泣いたりわめいたりしちゃって。昔よく遊んでくれたりして自分の好きな先輩だから嬉しくて」と所属事務所の先輩・緒方雅史の結婚式の出来事であることを説明。

「酔っ払いすぎて粗相しちゃったから、外のプールのところの椅子に座らされて“お前これ以上しゃべるな、しゃべったら許さないからな”って言われた」と明かし、共演者は「濱口さんに？！」「えー！」と驚きの声を上げた。

クロちゃんは「濱口さんがオキャディーさんをめちゃくちゃ可愛がってて…」と続けようとしたが、ここで「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが「オキャディーって誰やねんマジで」とツッコミ。

クロちゃんは「オキャディーさんの結婚式でコジマジックが飲ませたから、濱口さんが怒って、ますだおかだの岡田さんが僕をご飯に連れていってくれて、それで濱口さんに謝りに行ったっていう話です」と詳細を語るも、「しょうもない登場人物増やすな！」と切り捨てられていた。