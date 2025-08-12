漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人さんが自身のＸを更新。

2月に受けた6回目の頸椎手術から、半年経った、現在の心境について明かしました。



巨人さんは「昨日10日で頚椎術後.半年…こんなしんどい辛い半年に成るとは」と綴るとレントゲン写真をアップ。



投稿された画像では、巨人さんの首に複数のボルトが入っている様子が見て取れます。



続けて「写真を見る度に. よく.舞台に戻れたなぁ〜と思います…術後.本当に二度と漫才は出来ない 人生が終わった思ってました」と、明かしました。





そして「昨日は.きよし師匠の代演で漫才 もう皆この歳ですので助け合って進んで行かないとね」と、記しました。最後に、巨人さんは「今 首には11個の人工物が」と、泣き顔の絵文字を添えて、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「巨人師匠、少しでも首が楽になる事をお祈りしております！」・「巨人師匠、お大事になさってください。」・「巨人さん こんなふうになってるなんて…… 本当に無理しないでくださいね」・「大変な手術と復帰後も大変な思いされていると思いますが、巨人師匠の漫才をいつまでもきいていたいのでこらからも元気でいてください まだまだ暑いので体調に気を付けて」などの反響が寄せられています。







今年３月、オール巨人さんは自身のブログに、6回目の頸椎手術を終えた状況を投稿。

「頚椎手術後 大袈裟と言われそうですが…地獄を見てまいりました」「本当に每日引退解散を考える日々でした」と、読むからに痛みが伝わってきそうな文面で体調を報告。

そして、巨人さんは「首にボルトを6本入れる」「想定外の長時間の手術」「入院が予定より長く」と、当初の見込みより大幅に延びたことで、出演予定にも支障が出たことを関係者やファンに陳謝。次いで「術後 色々合併症が何ヵ所」「苦しんでおります 術前よりも数倍辛いです」と、綴っていました。







【担当：芸能情報ステーション】