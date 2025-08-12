18人に告白されたことがあり、今回の旅でも女子人気を集めているボディビル男子・いおう。2日目、特別デート権をかけた男子対決で鍛え上げた体を披露すると、「素敵な筋肉！」「ズームしといて」など、ひなを中心に女子メンバーを沸かせた。

【映像】日本イチに輝いたイケメン高校生ボディビルダーの体（複数カット）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日は夏休み編2025第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、大友花恋、中川大輔、かす。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

すみれ（高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高2／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）



・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

ひな「素敵な筋肉！」大はしゃぎ

2日目の昼は、遊園地、ショッピング、貸切バスでの市内観光の３つに分かれてグループ行動。グループ分けは、男子ぐるぐるバット対決で決定する。

せりが「自信ある？」と聞くと、バレエをやっていたといういおうは「自信しかないかも」と強気。また、るいが「一時ぐるぐるバットにハマってたから」と大真面目に答え、「そんな時期ないよ」「るいって喋るとおもろいよなあ」と見届人らが大爆笑。

最初に、るい、きんご、しおんの3人が対決。勝負を制したのは、「ぐるぐるバットのプロ」を自負していたるいで、「本当にプロだった！」とスタジオを沸かせた。

2回戦目のいおうは、「ちょっと脱いで頑張りたいと思います！」と宣言すると、着ていたTシャツを脱ぎ捨て、ボディビルダーとして日々鍛え上げている肉体を披露。この展開にスタジオでは「やばーい！」「こんなんずるいよ」と歓声が上がる。

女子メンバーも盛り上がり、特にひなは「これ写真撮っていい？！」「素敵な筋肉」「眼鏡つけてくればよかった」と大はしゃぎ。スマホで写真を撮ろうとするりのんに「ズームしとき！！」と声をかけるほどだった。

意中の女子メンバーとは別々だが…「これを機に頭を整理したい」いおうの心境は？

ひなはひなで、せりにショッピングチームに誘われており、カメラの前では「すごいせりくんLOVEって感じになりました」としつつ、「いおうくんの筋肉を見て、いおうくんのことをちょっと好きになりました」と筋肉に心を撃ち抜かれたことを告白。続けて「あれが日本一の体だね！かっこいいですね本当に」「あれがひなの彼氏だったらヤバいですね！裸で歩かせます」といおうの印象が強烈だったことを示唆した。

一方で上裸のままカメラの前に立ったいおうは、意中のひなのが別の男子・るいに誘われてしまったことについて「いったん頭の整理をしたいと思っていたので、これを機に頭を整理して観光を楽しみたいと思います」と冷静に語っていた。

