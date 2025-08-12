マジシャンKiLaが12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。9月12日に公開される映画「ブラック・ショーマン」に出演することを明かした。

最初のCM明け、KiLaは羽織っていたジャケットの前をはだけて、着ていたTシャツの胸に書いてあった「BLACK SHOWMAN」の文字を見せ「そう、監修しましたんで」と、同作のマジック監修を手掛けたことをアピールした。MCハライチ澤部佑が「もう、主演のツラしてるじゃないですか」とツッコミを入れた。

ハライチ岩井勇気から「ちょっと出たりもしなかったんですか」と問われて「実はちょっと出てます」と映画初出演を明かした。スタジオは「ええええ〜」と騒然。澤部から「福山さんと同じシーンですか」と主演の福山雅治とのカラミについて聞かれると、画面に映画の1シーンが流れた。「警察だ。有村架純と一緒に」と澤部が叫んだ。KiLaは、ヒロインの有村架純を誘導する警察官の役で登場。「銀幕デビューしてますよ」と得意顔で話した。澤部から「緊張してたでしょ」と、映画初出演の感想を問われて「ガチガチです」と本音で答えた。