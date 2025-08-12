トヨタ「ルーミー”SUV“」!? 超タフ顔の「スライドドア”ワゴン“」が登場し話題に！ 全長3.7m級の「model LMクロスオーバーランド」に「欲しい」「カッコイイ！」の声も

トヨタ「ルーミー”SUV“」なスライドドアワゴン！

自社ブランド「model LM」を展開するサンショウは、2025年7月11日より開催された「群馬パーツショー 2025」にて、「X OVERLAND（クロスオーバーランド） ルーミー」を出展しました。

このクルマについて、SNSなどには様々な反響が集まっています。

SUVなルーミー！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ルーミー”SUV“」です！ 画像を見る（66枚）

model LMは、静岡県浜松市に本拠を置くサンショウが展開するブランド。

市販車をベースに、サンショウがデザイン・製造した高品質な内外装パーツを装着し、標準モデルとは異なる個性や高級感を演出するコンプリートカーとして提供されています。

ブランドコンセプトに「変える、自分らしく。クルマも人生も。」を掲げ、ユーザーのライフスタイルを豊かにするワンランク上のクルマづくりを目指す同ブランドのモデルは、一部のトヨタの正規ディーラーで購入することが可能です。

そんなmodel LMのクロスオーバーランド ルーミーは、その名の通りトヨタのコンパクトハイトワゴンである「ルーミー」をベースに、“オーバーランドカスタム”という新たな形のアレンジをしたコンプリートカー。

エクステリアに、フロントボトムスキッドギア、ボンネットフードプロテクター、ドアプロテクター、リアコンビガーニッシュ、フェンダープロテクター、リアアンダースキッドガーニッシュを装着し、ホワイトのボディカラーにブラックパーツが映える力強い仕上がりとなっているのが特徴です。

なかでもとくに注目すべきは、フロントボトムスキッドギアやボンネットフードプロテクターといった、フロントフェイスの印象を大きく変えるパーツ類。

上記のカスタムパーツのボリューム感とディテールによって、本格的なSUVのような雰囲気に変身します。

特徴について、担当者は以下のように話しました。

「ルーミーのようなタイプでのオフロードタイプのクルマは他にないでしょう。

各パーツはブラックアウトしています。走行試験やチッピング試験はこれからで、まだ商品として完全に仕上がってはいないので販売はしていませんが、早くて9月ごろを目途に販売開始する予定です」

価格は未定で、トヨタのディーラーを通して販売されることが予定されています。

そんなロスオーバーランド ルーミーに対し、SNSなどには「かっこいい」「これ欲しいな」「ゴツい」などという称賛の声が寄せられていました。

ゴツゴツしたSUV風のデザインに生まれ変わったルックスに、魅力を感じるユーザーは多くいるようです。

ルーミーをベースに、オーバーランドカスタムを施したクロスオーバーランド ルーミー。

コンパクトカーのルーミーに全く違うテイストを取り入れることで、取り回しのしやすさなどの長所はそのままに、新たな側面を見せています。

ユーザーからの反響を見ても、そのデザインは好意的に受け止められており、ルーミーを購入検討する際の新たな選択肢になりうるかもしれません。