◇インターリーグ ドジャース4―7エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの山本由伸投手（26）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。初回にザカリー・ネト内野手（24）に先頭弾を許すなど、5回途中メジャーワースト6四死球、6失点で今季8敗目（10勝）を喫した。打線は大谷翔平投手（31）が8回に3戦連発となるリーグトップタイ42号、マックス・マンシー内野手（34）が3ランを放つなど終盤に奮起したが、中盤までの失点が重くのしかかった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「今日は彼にとってベストな内容ではなかったと思う。球威やキレといった意味でも、制球力の面でもいつもの状態には届いていなかった。試合の立ち上がりから相手打線は非常に積極的で、早いカウントからバットを振ってきたが、彼はそれに十分対応できなかった。カウントを有利に進められた場面でも、投げたボールが高めに浮いてしまうことがあった。全体的に見て、やはり今日は彼本来の投球ではなかったと言える」と総括した。また「（これまでの試合では）先発投手陣が良い流れをつくってくれていたのに対し、今日はヨシがシャープさを欠き、その立ち上がりの不安定さを打線でカバーすることができなかった」と振り返った。

山本は3日の敵地レイズ戦で5回2/3を5安打無失点と好投して今季10勝目を挙げた。前回登板は34度と酷暑の中での登板だったことから、今回は中7日での登板。試合前にデーブ・ロバーツ監督は本人の意向を確認しつつ「どちらかといえば、こちらから先手を打った判断」と説明した。山本は5月以降、球宴休みを除いて中5日とフル回転していた。

今季中5日での登板間隔では防御率3.16に対し、中6日以上の登板間隔では1.40の成績を残していたが、この日は試合を通じて立て直すことができなかった。