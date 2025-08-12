ÅÄÂ¼Î¼¡¡¥í¥ó¥Ö¡¼²ò»¶¤òºÇ½é¤ËÊó¹ð¤·¤¿2¿Í¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÁêÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡¡¸µ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤ÎÅÄÂ¼Î¼¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£²ò»¶¤ò°ìÈÖºÇ½é¤ËÊó¹ð¤·¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¡Ö¥³¥³¥ê¥³¡×ÅÄÃæÄ¾¼ù¤Ï¡¢Î¼¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤ÎÃç¤À¤È¤·¡¢¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤â´Þ¤á¤Æ¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤Ï6·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦15¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£Î¼¤Ï¡¢²ò»¶¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3¿Í¤Ç¤´ÈÓ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö6·î24Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£²ò»¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Î2½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¡×¤ÈÎ¼¡£ÅÄÃæ¤â¡Ö2½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤Ë¡È¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¢Íí¤¯¤ì¤Æ¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ÎÊó¹ð²ñ¡Ê¤ò³«¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤â¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ï¡È²ò»¶¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»öÁ°¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤ËÃí°Õ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÄ¶¶ËÈë¡×¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¤«²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÆÃÊÌ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤«¤éÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤ò»¡¤·¤Æ¡ÈÅÄÃæ¤â¸Æ¤Ü¤¦¤¼¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¶¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡ÈÅÄÃæ¸Æ¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡È¤¢¡¢2¿Í¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤éÅÄÃæ¤µ¤ó¤âÆü¤¬¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬°ì±þ¶Ú¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É°ì½ï¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ñ¤ÎÁ°È¾¤ÏÅÄÃæ¤¬ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö²¶¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿¤ó¡¢Åê¤²¤ëµå¤ò¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ò¤È¤·¤¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Î¼¤µ¤ó¤«¤é¡È¤³¤¦¤³¤¦¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Î¼¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤âÊó¹ð¤À¤±¤ä¤«¤é¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£ÁêÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤â¤¦²ÃÆ£¤µ¤ó¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£