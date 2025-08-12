日本体操協会が１２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行い、世界選手権（１０月１９〜２５日、ジャカルタ）に臨む男女日本代表のユニホームを発表した。

男子は赤と青の２色展開で、テーマは躍動感あふれる演技をする選手をイメージした「伝統」と、演技中のアクロバティックさと華麗さを表現した「稲妻」。昨夏のパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は「デザインが明るくて自分好み。躍動感ある演技をして頑張りたい」と話し、２１年東京五輪２冠の橋本大輝（日本生命／セントラルスポーツ）は、「世界選手権は会場全体が暗くなるけど、ユニホームは明るく会場でも目立つ。より一層、日本の体操をアピールできる」と気持ちを新たにした。

女子はピンクと青の２色展開で、テーマは「フロンティア」。未踏領域への挑戦を表現し、新時代に挑む選手達を象徴としている。１７年大会以来２度目の世界選手権に臨む杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、「着心地もよくて、強さや柔軟性を引き出してくれるように感じた。キラキラもたくさんついていて、かわいさ、美しさも詰まった一着。世界選手権でも強さ、美しさを表現できたら」と意気込んだ。