８月１２日（火）のヒルナンデス！は･･･ローカル線ぶらり旅in道南いさりび鉄道＆リフォーム達人のお宅覗くンデス
ローカル線ぶらり旅in道南いさりび鉄道
今回の舞台は・・・夏のお出かけや秋の旅行に行きたい！
北海道内で唯一、津軽海峡沿いを走るローカル線「道南いさりび鉄道」！
マドンナはモデル・タレントとして活躍するゆいちゃみさん！
五稜郭タワーからの絶景を目指し、午後６までゴール五稜郭駅に辿り着けるのか！
▽いさりび鉄道
1日乗車券 大人1100円
▼木古内駅
▽道の駅 みそぎの郷きこない
グーラミ 350円
北の豆あんぱん 248円
塩水生うに 2700円
みそぎの塩わかめラーメン. 450円
みそぎの塩ソフトクリーム 400円
いかたまらん 545円
ぱくぱく塩パン 90円
▼札苅駅
▽久上工藤商店
味付ラム肩ロース（450g） 1950円
味付マトンロース（400g） 1600円
みそぎの舞（海底熟成）. 8800円
▼渡島当別駅
▽トラピスト修道院
トラピストバター 1549円
▽当別 風の丘
北欧館 1泊1人1万円〜（2人で宿泊の場合）
赤いはちみつピザ 1500円
メロンフロート 700円
リフォーム達人のお宅覗くンデス
松尾駿 佐藤栞里
ゲスト：杉山愛・杉山走
今回のリフォームは三面開口ので開放感抜群！
築21年の３LDKを壁を無くして、約３０畳ほどの広々ワンルームに！
開放感抜群で、風通しのいい、涼やかなリビングに
キッチンとアレがまさかの合体！？
料理が格段にラクになる超便利キッチン
壁沿いには、９ｍもの長〜いベンチがあり、しかも、その下は全部収納に！
■今回ご協力いただいた会社
SHUKEN Re
「良純からの挑戦状！」
自称「お城マニア」の石原良純から、実際に訪れたお城を題材にクイズを通して学んでいく
＜紹介内容＞
・熊本城の天守閣前広場にあるお城の別名の由来ともなった木はイチョウ
・天守閣前広場に「イチョウの木」があることから熊本城は別名「銀杏城」と呼ばれている
・熊本城の大天守２階に展示されている、鎧のカブトについているものは鳥の羽
藩主であった細川家の伝統的なデザイン
・岡山城は外壁が黒いことからカラスのお城と書いて別名「烏城（うじょう）」と呼ばれている
・岡山城の天守閣を借りて宴会ができる
・金平糖は約450年前にポルトガル人宣教師によって日本に持ち込まれ
織田信長が食べた「コンフェイト」が起源
＜紹介した施設・商品＞
★岡山城天守閣 夜間利用
午後５時半〜午後９時半（準備・片付けも含む）
税込み１０万円（100名まで）
★武者がえし（５個入）/お菓子の香梅 983円