¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£±°Ì¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê¤ê¤ª¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£±£³£°¡¦£¶£µÅÀ¡¢¹ç·×£²£±£¶¡¦£·£¹ÅÀ¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£±éµ»¸å¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯£´²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤âÃåÉ¹¡£¤À¤¬£³ËÜÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¡Ë¤ÏÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¡Ö£³ËÜÌÜ¤Ç¡Ê£´²óÅ¾¡Ë¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡£Ä·¤ÖÁ°¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î¥·¥Ë¥¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï¸°»³Í¥¿¿¤¬£²£°£°ÅÀÄ¶¤¨¤Î±éµ»¤Ç°µ¾¡¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â¤â¤È¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ£´²óÅ¾¤Ç¥ß¥¹¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¼¡Àï¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Âç²ñ¤òÍ½Äê¡£ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¤Î£³´§¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤âÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ëº£µ¨¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£