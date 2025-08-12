元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、夫婦ショットを公開した。

１２日にインスタグラムを更新し「２年前の８月１１日にゆいと殆（ほとん）ど初対面だったのですが、今年の８月１１日は、ゆいの出身である愛知・豊川を訪れていました」と報告した。「彼女の高校時代の親友たちとのプチ同窓会に自分もお邪魔し、とても楽しい時間を過ごしました」という。そして「サプライズでプレゼントいただいたお祝いのケーキ、とっても嬉（うれ）しかったです」と感激。「有難うございました！これからも宜（よろ）しくお願いします！」と感謝し、妻・ゆいさんと撮影した２ショットを披露。ケーキに乗ったチョコレートには「Ｈａｐｐｙ Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｍａｍｏｒｕ Ｙｕｉ」と記されている。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。今年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かし、お相手については「この方に会うまで僕は結婚すると思ってなかったので。自分でもびっくりしました。僕と同じ大学の卒業の方で」などと語った。インスタグラムのプロフィル欄には「最近、妻も宮崎に移住し、新婚生活満喫中」と説明。７月３０日にＹｏｕＴｕｂｅにアップされた動画で、妻が初登場した。

今月４日の投稿では、父・東国原氏の家族と花火大会を楽しんだことを報告。東国原氏と２０１４年に再婚した妻の春香さん、７歳の息子・英ノ丞（ひでのじょう）くんと撮影した写真を公開した。