鹿島は12日、横浜F・マリノスのFWエウベル（33）を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は18。クラブを通じ「アントラーズは伝統あるクラブであり、これまでブラジル人選手を中心として戦ってきたクラブということも理解しています。Jリーグ最多のタイトルを持つビッグクラブに移籍できることは非常に光栄なことです。ファン・サポーターの皆さん、これから熱いサポートをお願いできればと思います。皆で力を合わせて、今季必ずタイトルを獲りましょう」とコメントした。

エウベルは左サイドを主戦場にする快足アタッカーで、21年に母国ブラジルから来日。22年は8得点5アシストでJ1優勝に貢献し、ベストイレブンを受賞した。今季は18試合1得点。シーズン前半は途中出場が多かったが、6月下旬の大島監督就任後は先発起用されていた。

サイドアタッカーが手薄な鹿島は、日本国内でプレーする外国人選手を中心にリストアップ。当初獲得に迫っていたFWヤン・マテウスは破談となったが、同じ横浜Mのブラジル人FWの補強に成功した。中断期間明けの10日のFC東京戦で首位に再浮上。9年ぶりのリーグ制覇へさらに陣容を固めた。

◇エウベル 1992年5月27日生まれ、ブラジル出身の33歳。ブラジルの名門クルゼイロなどを経て21年に横浜M加入。J1通算144試合25得点。1メートル70、70キロ。利き足は右。