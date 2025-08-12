Photo: はらいさん

信じられる？ これ、iPhoneなんだぜ？

数年に1度の大型アップデートとなるiOS 26が、この秋いよいよ一般公開されます。ガラスのような質感が特徴のLiquid Glass（リキッドグラス）は、各Apple（アップル）製品のOSに採用される新しいデザインのことで、これまでの見た目とはかなり印象が変わります。

今回Appleから特別にiOS 26のパブリックベータ版を試す機会を頂いたため、ホーム画面もLiquid Glassデザインに統一した場合どんな見た目になるのか、早速試してみました。

どれがお好み？iOS 26ではアプリのアイコンもガラス風にできる

Image: はらいさん 左：デフォルト 中央：クリア（ライト） 右：クリア（ダーク）

昨年リリースされたiOS 18ではアプリの配置場所を自由に変更できるようになったほか、アプリアイコンの色合いも自分好みに調整できるようになりました。iOS 26ではカスタマイズの新たなオプションとして、アプリアイコンをガラス風に変更することができます。

iOS 26のパブリックベータ版ではデフォルトに加えて、ガラス風の見た目の「クリア」に設定することができ、明るめのライトと暗めのダークを選択することが可能です。個人的にはLiquid Glassを全身で感じられる見た目がけっこういいなと。

壁紙（背景）とぼかしによってアイコンの視認性が異なる

Image: はらいさん

壁紙のぼかしがオンとオフの状態では、クリアに設定したアイコンの見え方はだいぶ異なります。壁紙のぼかしがオンの状態だとすりガラス風のアイコンとして表示され、ぼかしがオフの状態ではより透明感のあるアイコンとして表示されます。

もちろん壁紙にもよりますが、アイコンの見えやすさを重視するなら壁紙のぼかしはオンにしておいたほうが無難かと。

スッキリとしたホーム画面に変身。「設定」アプリにもテーマが反映される

Photo: はらいさん

実際にクリアに設定したiPhoneを手に取って見ると、今までのホーム画面とはだいぶ違う雰囲気になることがわかります。Liquid Glass感が増すだけでなく、スッキリとした見た目になります。

ただ、言うまでもなくアイコンの色はすべて統一されるため、アイコンのイラストと名称でアプリを判別する必要があります。アプリの配置場所を記憶していない場合は、アプリを見つけづらくなるのが難点といえます。

Photo: はらいさん

ちなみにアプリのアイコンが「クリア」に設定されているときは、「設定」アプリの項目も全て同じ色で統一されていました。ホーム画面だけでなく、「設定」アプリにもテーマが反映されているのは凄いですね。Appleの芸の細かさを感じました。

Source: Apple