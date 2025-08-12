豪中銀 政策金利3.85％から3.60％に引き下げ、インフレは22年のピークから大幅に低下 豪中銀 政策金利3.85％から3.60％に引き下げ、インフレは22年のピークから大幅に低下

基調的インフレ率が2-3％の中間点に向けて引き続き低下、労働市場の状況が予想通り若干緩和している

インフレ率は22年のピークから大幅に低下、今後の政策決定は今後発表されるデータ次第

今年のGDP成長率見通しを従来の2.1％から1.7％に若干引き下げ、27年12月まで失業率が4.3％で推移すると予想

トリム平均インフレ率の予測は27年6月まで2.6%で変わらず、27年末には2.5%に緩和の見込み

米政権の関税引き上げがオーストラリア経済に与える影響は「限定的」であると予想している

