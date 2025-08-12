お盆だよ！大勢で食べたいメニュー
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組！「DAIGOも台所」
今回は「お盆だよ！大勢で食べたいメニュー」をテーマに、みんなが集まった時にピッタリの子どもも大人も喜ぶメニューを中国料理のプロの先生に教わる。
今日のお悩みは「お盆になると孫たちが集まります。張り切って筑前煮や炊き込みご飯を作るのですが、手がのびるのは買ってきたオードブルばかり。みんなが喜んでくれる料理、何かありませんか？」
そこで、「焼きワンタン」「煮豚」「鶏のオーブン焼き」を提案。
「このパリパリ感はハマります！」とDAIGOも喜んだ、食感も楽しいパーティーメニューを調理する。
DAIGOが「焼きワンタン」を試食
「おいしい！このサイズ感がちょうどいいし、この形だからこそ楽しめる皮のパリパリ感が最高です。野菜もたっぷりだし、これはハマる味！何もつけなくても十分おいしいけど、たれをつけると味が変わってまたいいですね」
