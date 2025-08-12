©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組！「DAIGOも台所」



今回は「お盆だよ！大勢で食べたいメニュー」をテーマに、みんなが集まった時にピッタリの子どもも大人も喜ぶメニューを中国料理のプロの先生に教わる。

今日のお悩みは「お盆になると孫たちが集まります。張り切って筑前煮や炊き込みご飯を作るのですが、手がのびるのは買ってきたオードブルばかり。みんなが喜んでくれる料理、何かありませんか？」

そこで、「焼きワンタン」「煮豚」「鶏のオーブン焼き」を提案。

「このパリパリ感はハマります！」とDAIGOも喜んだ、食感も楽しいパーティーメニューを調理する。

DAIGOが「焼きワンタン」を試食

「おいしい！このサイズ感がちょうどいいし、この形だからこそ楽しめる皮のパリパリ感が最高です。野菜もたっぷりだし、これはハマる味！何もつけなくても十分おいしいけど、たれをつけると味が変わってまたいいですね」



作り方はこちら

そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！

ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro

インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/