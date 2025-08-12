ＮＪＳ、上期経常は18％増益・通期計画を超過

ＮＪＳ <2325> [東証Ｐ] が8月12日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比18.1％増の39.5億円に伸び、通期計画の31億円に対する進捗率が127.7％とすでに上回り、さらに5年平均の112.1％も超えた。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は8.5億円の赤字(前年同期は2.1億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比15.6％増の6.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.7％→11.9％に上昇した。



株探ニュース

