講談社は、ナガノ氏の「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」第8巻を11月21日に発売する。価格は1,375円。特装版「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(8) なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版」も同日に発売される。価格は4,400円。

また、同じくナガノ氏の「くまのむちゃうま日記(2)」も同時期に発売予定となっている。価格は1,210円。

単行本第8巻には、2023年3月よりXで公開された、本シリーズ最大の長編「島編」が収録される。今まで登場してきたキャラクターが勢ぞろいする。

同日に発売される「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(8) なんか人魚の島のひみつのふせん＆ノートBOX付き特装版」では、「島編」キャラクターたちが初めてグッズ化される。「島」のエピソードにちなんだ、特大ボリュームのふせんブックや特製ノートには、手に取らないとわからない「ひみつ」の仕掛けがあるらしい。

特装版BOXはナガノ氏描き下ろしイラストによる箔押し仕様になっている