俳優の福原遥が8月9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。沖縄を訪れた様子を公開した。

（関連：【写真】「んー！ 美味しい！」満面の笑みでステーキを頬張る福原遥）

沖縄旅行については5本にわたって動画で発信しており、今回の動画は最終日の様子が収められているようだ。やってきたのは『ジャッキーステーキハウス』。福原は一度来店したことがあるようで、「楽しみです」とコメントした。福原が注文したのは「テンダーロインステーキMサイズ」（税込3400円）。さっそくステーキが到着し、ひと口食べて「美味しい」「柔らかい」と笑顔を見せた。

2口目はステーキソースをつけて食べてみることに。変化した味に福原は「んー！ 美味しい！」「脂もくどくない」と感激した様子だ。「軽いからいけちゃう」「並ぶ理由がわかる」と絶賛し、スタッフにもお裾分けをした。そしてスタッフが注文した「ニューヨークステーキSサイズ」（税込2400円）も味見してみることに。福原は「めっちゃ肉！」「噛みごたえが違いますね」と、食感の違いについて感想を述べた。

最後は今回の沖縄旅について「あっという間でした」と振り返った福原。視聴者からは「素敵で癒されます」「可愛すぎる」「最高の可愛さ！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）