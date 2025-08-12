¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×½ë¤¤²Æ¤Ëà¿·¤·¤¤¥Û¥é¡¼á¤ÊÂÎ¸³¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤ª»û¡ÖÀµÔ¤»û¡×¡Ê¤·¤ç¤¦¤¨¤ó¤¸¡Ë¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È²½¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÔ¤»û¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤ËÅö»þ½»¿¦¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢½»¿¦¤¬ÉÔºß¤Ë¡£¹ÓÇÑ¤¬¿Ê¤ß¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼ã¼Ô¤é¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µö²Ä¤Î¤Ê¤¤Î©¤ÁÆþ¤ê¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ÎÀµµ¬¤Î¼êÃÊ¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£½µ¤Ï±Ç²è¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï»ö¸ÎÊª·ï¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë·Ý¿Í¡¦¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯Êª¸ì¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£É¬¤ºØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤ëÉô²°¡¢¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¸Å¤¤Î¹´Û¡¢¹ßÎî¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½éÂå¤È¤Ê¤ëÁ°ºî¤¬£²£³²¯±ßÇä¤ê¾å¤²¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¸µ£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¼ç±é¡£¾¾¸¶¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿»ö¸ÎÊª·ï¤Î¶²ÉÝ¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢º£ºî¤Ï¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬Êª·ï¤Ç·ÈÂÓ¤òÃÖ¤¤¤ÆÉô²°¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ±Û¤·¤ÇÉô²°¤äÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ËÁÆ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤Ç¶²ÉÝ¿´¤ò¤¢¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ª²½¤±¤äÍ©Îî¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ëÉÝ¤µ¤¬Çä¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Û¥é¡¼¤Î±é½Ð¤È¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÉÝ¤µ¤òÈ¾¡¹¤Ç¸«¤»¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£º£¤Î¿·¤·¤¤¥Û¥é¡¼¤Î¤¢¤êÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤ÏÎî´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÅÔÆâ¤ÇÊª·ï¤òÆâ¸«¤·¤¿¤È¤¤Ë¶²¤í¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é²¿¤«¤¾¤ï¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ê¤È¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤¼¤«¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬°ÛÍÍ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ñ¤«¤Ã¤È³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª»¥¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯²áµî¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³ÎÄê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ô¿Í¤Îµï½»¼Ô¤¬½»¤ó¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤Î½ñÎà¤Ë¤âµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹ø¤òÈ´¤«¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤¸¤á¤¸¤á¤È¾ø¤·½ë¤¤¤³¤Î²Æ¤Ë·à¾ì¤Ç¤Ò¤ä¤ê¤ÈÎÃ¤·¤¤¥Û¥é¡¼¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡