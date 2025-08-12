東京・日本橋にホテル「SOIL Nihonbashi Hotel」開業 サワードウピザ名物のピッツェリアも併設
【女子旅プレス＝2025/08/12】東京・日本橋人形町に宿泊施設「SOIL Nihonbashi Hotel」が、2025年9月1日に開業する。
【写真】日本橋にカフェベーカリー「パークレット」天然酵母パンをコーヒーやワインと堪能
「SOIL Nihonbashi Hotel」は、“路地裏園芸”をコンセプトにしたデザイン空間で過ごしながら、1Fのピッツェリア「Pizza Tane」での飲食を楽しめる全14室のホテル。
分散型ローカル複合施設「SOIL Nihonbashi」のホテル棟としての顔も持ち、近隣のグループ店舗であるワインショップやコワーキングスペース、ベーカリーカフェと合わせて、ホテルを超えたまちの日常を味わう滞在を届ける。
一部客室（Park View Loft）とPizza Taneでは懐かしいカセットテープで音楽を流せるほか、館内各所にAndreas Samuelssonのアートが飾られ、廃棄予定だった植木鉢などを粉砕して再生させたプランターや石のスピーカーなどが置かれるなど、こだわりのインテリアが滞在時間を彩ってくれる。
また「Pizza Tane」では、酵母（スターター）の“種”を育てたサワードウ生地に、旬の野菜のピュレやローストをたっぷりとトッピングして窯で焼き上げた、彩り豊かなサワードウピザを名物として用意。
サワードウの豊かな香りと、野菜の力強い味わいが重なり合う、ここならではの一枚を味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都中央区日本橋人形町3丁目2-4
アクセス
人形町駅より徒歩4分
三越前駅より徒歩9分
【Not Sponsored 記事】
