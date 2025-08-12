FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、幼少期の夏休みはドイツの祖母宅へ「蜂蜜とか作ってる」「ブランコがあったり」鎮西寿々歌が驚き「絵本みたい」
【モデルプレス＝2025/08/12】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルと鎮西寿々歌が11日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。それぞれの子供時代の夏休みについて語った。
【写真】早瀬ノエル、話題の幼少期写真
インターナショナルスクールに通っていた早瀬は「夏休みはドイツにいるおばあちゃんの家に行って」と回顧。大きな家に広い庭があり「蜂とか飼って、蜂蜜とか作ってる」「木の上のお家ハウスっていうのがあったりとか、ブランコがあったりとか、手作りの池があったりとか」とファンタジーのような話に、鎮西は何度も「すごい！」「おしゃれ〜！」と感嘆の声を上げ「なんか絵に書いたような…絵本みたい」と絶賛した。ちょうど学年が終わる時のため夏の宿題も無く、早瀬は「自由研究とか、やったことない」とも告白し鎮西を驚かせた。
一方、早瀬とは全く違う日本の夏休みを過ごしていた鎮西。宿題は「夏休み入る前はね、毎日やろうって決めるわけよ、スケジュールとか組んで」とはいうものの「夏休みの最終日にたんまり残っててで、私が『取りかかれ！』って言って、家族騒動員でやってもらう」と語り、早瀬から「大河ドラマ！」とツッコミを受けることに。また、「日本ではラジオ体操があって…」と夏休みのラジオ体操の習慣を説明すると、弟がある日スパイダーマンの格好でラジオ体操に現れたことがあると明かした鎮西。さらに「新学期からまもなくして入院して、夏休みくらいまで入院してた」こともあるそうで、病院を抜け出してゲームセンターに行った話も披露していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】早瀬ノエル、話題の幼少期写真
◆FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル「絵本みたい」な夏休み回顧
インターナショナルスクールに通っていた早瀬は「夏休みはドイツにいるおばあちゃんの家に行って」と回顧。大きな家に広い庭があり「蜂とか飼って、蜂蜜とか作ってる」「木の上のお家ハウスっていうのがあったりとか、ブランコがあったりとか、手作りの池があったりとか」とファンタジーのような話に、鎮西は何度も「すごい！」「おしゃれ〜！」と感嘆の声を上げ「なんか絵に書いたような…絵本みたい」と絶賛した。ちょうど学年が終わる時のため夏の宿題も無く、早瀬は「自由研究とか、やったことない」とも告白し鎮西を驚かせた。
◆FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、夏休みの宿題は「家族総動員」
一方、早瀬とは全く違う日本の夏休みを過ごしていた鎮西。宿題は「夏休み入る前はね、毎日やろうって決めるわけよ、スケジュールとか組んで」とはいうものの「夏休みの最終日にたんまり残っててで、私が『取りかかれ！』って言って、家族騒動員でやってもらう」と語り、早瀬から「大河ドラマ！」とツッコミを受けることに。また、「日本ではラジオ体操があって…」と夏休みのラジオ体操の習慣を説明すると、弟がある日スパイダーマンの格好でラジオ体操に現れたことがあると明かした鎮西。さらに「新学期からまもなくして入院して、夏休みくらいまで入院してた」こともあるそうで、病院を抜け出してゲームセンターに行った話も披露していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】