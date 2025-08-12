サワイＧＨＤが後場上げ幅拡大、第１四半期は２ケタ営業増益で着地 サワイＧＨＤが後場上げ幅拡大、第１四半期は２ケタ営業増益で着地

サワイグループホールディングス<4887.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算で、売上高４９５億１１００万円（前年同期比１１．７％増）、営業利益６９億７９００万円（同１４．６％増）となり、２ケタ営業増益となったことが好感されている。



薬価改定の影響はあったものの、後発医薬品がある先発医薬品を希望する場合に特別の料金を支払う選定療養制度の導入に伴い既存品の売上高が伸長したほか、２４年度発売製品の売り上げも増加。将来の増産を見据えた工場の人材採用増などで固定費が増加したものの、売り上げ増により吸収した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２００２億円（前期比５．９％増）、営業利益２５６億円（同６．３倍）、純利益１７４億円（同４５．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS