共和コーポレーション<6570.T>が上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高４３億５７００万円（前年同期比１８．４％増）、営業利益２億３８００万円（同５５．０％増）、純利益１億４２００万円（同５３．０％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。



アミューズメント施設業界では、個人消費やインバウンド需要の増加を背景に景品ゲームジャンルが好調を維持しており、同社での景品ゲーム機の増台や景品の充実に注力したことが売り上げ増につながった。また、２店舗の新規出店を行ったことも寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１８３億円（前期比９．５％増）、営業利益１３億２０００万円（同１．９％増）、純利益７億９４００万円（同１３．４％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS