¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/12¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³Àµ®»Ò¤¬8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ð³À·¼ÂÀÁª¼ê¤È¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É×ÉØ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®»Ò¤Ï¡¢³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤ÎÅê¹Æ¤Ç³¤¤ä¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢µµ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÉ½¸½¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç·¼ÂÀÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¡×¡Öµ®»Ò¤µ¤ó¤¬åºÎï¤Ç¸«¹û¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ®»Ò¤È·¼ÂÀÁª¼ê¤Ï2022Ç¯1·î26Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡È¾Ð¤ï¤Ê¤¤ÃË¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·¼ÂÀÁª¼ê¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯8·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·°æµ®»Ò¤À¤Ã¤¿·ÝÌ¾¤ò°ð³Àµ®»Ò¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
