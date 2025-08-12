歌手の中森明菜さんが自身のインスタグラム・ストーリーズに、ドレス姿を連続投稿しています。



【写真を見る】【 中森明菜 】 “お衣装をご紹介” ファンイベでのドレス姿を連続投稿 ストーリーズ投稿のみでフォロワー11万人



明菜さんは「ファンクラブイベントのお衣装をご紹介いたしますっ」と手でハートマークの絵文字を添えて投稿。1枚目は真紅の着物のような襟を備えたドレスで、明菜さん自身は髪を後ろで束ねた東洋的な雰囲気を醸し出しています。







2枚目は、同じ真紅でもより都会的なロングドレスで、1枚目と共に「Yohji Yamamoto」によるものとテキストを載せています。3枚目も「Yohji Yamamoto」による黒のロングドレスで、足元は黒のハイカットレザースニーカーを合わせる “外し” が効いています。









4枚目からは「tanakadaisuke」による、よりフェミニンで繊細な印象のあるドレスを、ピンク・黒・白と連投。明菜さんは白のドレスに合わせて「素敵な髪飾りまで」「ありがとうございましたっ」とハートマークを添えて投稿しています。







明菜さんの公式インスタグラム・アカウントは、ストーリーズのみで投稿されているにも関わらず、すでに11万人のフォロワーが付いている、驚きの状況となっています。

【担当：芸能情報ステーション】