サイバーリン、上期経常は74％増益で上振れ着地

サイバーリンクス <3683> [東証Ｓ] が8月12日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比73.7％増の9.9億円に拡大し、従来予想の7.8億円を上回って着地。

通期計画の17.3億円に対する進捗率は57.1％となり、5年平均の55.3％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.9％増の7.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の5.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.8％→13.2％に急改善した。



株探ニュース

