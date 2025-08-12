TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶â1000Ëü±ß°Ê¾å¤òÃ¥¤¦¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£

µ­¼Ô
¡Ö»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï½¾¶È°÷¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤­¤Ä¤±¡¢¶â¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢¸½ºß¤âÆ¨Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°2»þ²á¤®¡¢ÃË¤¬Å¹Æâ¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­Å¹°÷¤ò·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¶¼¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ã¥¤ï¤ì¤¿¸½¶â¤Ï¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÈÈ¿Í¤Ï¼ã¤¤ÃË¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢´é¤Î°ìÉô¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£