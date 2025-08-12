FRUITS ZIPPERの公式TikTokが更新。メンバーの真中まなとピンク・レディー未唯とのダンス動画を投稿した。

【動画】ピンク・レディーの「渚のシンドバッド」を未唯mieと一緒に楽しそうに踊るFRUITS ZIPPERの真中まな

■真中まな＆アイドルの大先輩・未唯mieと大ヒット曲をコラボ

8月11日に放送された『昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲』（日本テレビ）。同番組で真中は、1977年に大ヒットしたピンク・レディーの「渚のシンドバッド」を未唯mieとデュエットした。振付も完璧でピッタリと息の合ったコラボを披露し、話題に。さらにTikTokでは、「渚のシンドバッド」に合わせてダンスコラボを公開。こちらでも息ぴったりの振付で、最後は手を振ってニッコリ笑顔を見せた。

SNSにはファンの「同じ髪型なのも素敵」「ふたりともポニーテールで素敵です」「おふたりともかわいい！」といった声が集まっている。

■真中まなが未唯mie＆松本伊代との豪華3ショットを公開

真中も自身のXを更新し、未唯mieと松本伊代との3ショット（1枚目）を披露。他に、後藤真希との集合ショット（2枚目）も。

真中は、「素晴らしい先輩方の姿を拝見して心を強く打たれたと共に、パフォーマンスに向き合う姿勢もマインドも何もかも学ぶことばかりの1日でした！」と、アイドルの先輩とコラボした気持ち綴った。続けて「音楽の持つ力を再確認し、私達もいつか音楽で日本を明るくできるような存在になりたいと強く思いましたし、まずはいつも応援してくれているみんなにとってもっとキラキラなパワースポットになれるように頑張ります」とポジティブなメッセージも記した。

SNSには「レジェンドクラスのアイドルとまなふぃが共演してて、嬉しさと感動でいっぱい」「大大大先輩の方達の隣でパフォーマンスしてる姿めちゃくちゃかっこよかった」と沢山の反応が集まっていた。