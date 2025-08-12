¤Î¤ó¡¢°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ¡ª¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Î¤ó¤¬¡¢8·î10Æü¡¢¥¢¥áー¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£8·î8Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSTRAWBERRY FIELDS SHANG HAI¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Î¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡ÖStrawberry¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ä¡¢¥®¥¿ー¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯²Î¤¦»Ñ¡¢Î¾¼ê¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤ÆÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤È¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö¥®¥¿ー¤ò»ý¤ÄÏÓ¤ÎºÙ¤¤¤³¤È¡ª¡×
¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤¿¤«¤â¡×
¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤â
°áÁõ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£
¥Ó¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥ÈÉ÷¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.03 ON SALE
ALBUM¡ØRenarrate¡Ù
¤Î¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥° Powered by Ameba¡§µ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖStrawberry¡×
https://ameblo.jp/non-official/entry-12922034565.html
¤Î¤ó OFFICIAL SITE
https://nondesu.jp/