14時の日経平均は1179円高の4万2999円、アドテストが217.45円押し上げ 14時の日経平均は1179円高の4万2999円、アドテストが217.45円押し上げ

12日14時現在の日経平均株価は前週末比1179.23円（2.82％）高の4万2999.71円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1072、値下がりは485、変わらずは62と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を217.45円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が186.38円、ファストリ <9983>が173.42円、東エレク <8035>が47.10円、リクルート <6098>が37.07円と続く。



マイナス寄与度は12.09円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が6.62円、ＮＸＨＤ <9147>が4.11円、花王 <4452>が3.11円、ニトリＨＤ <9843>が2.28円と続いている。



業種別では33業種中29業種が上昇し、下落は水産・農林、パルプ・紙、陸運の3業種にとどまっている。値上がり率1位は鉱業で、以下、銀行、情報・通信、証券・商品、輸送用機器、サービスと続いている。



※14時0分6秒時点



株探ニュース

